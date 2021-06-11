AVM çevresinde uyuşturucu satıyordu! Yakalandı

İstanbul Polisi; Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin (AVM) çevresinde yabancı uyruklu bir kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Şüphelinin Esenyurt İlçesi Koza Mahallesi'nde bulunan ikamet adresine operasyon yapıldı. İran uyruklu S.K. (35) yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 434.4 gram Esrar maddesi, 98 uyuşturucu hap, beş gram Afyon Sakızı, üç gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, bir cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 91 dolar ile iki bin lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.