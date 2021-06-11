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Giriş Tarihi: 11.6.2021 14:06

AVM çevresinde uyuşturucu satıyordu! Yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
AVM çevresinde uyuşturucu satıyordu! Yakalandı

’ndeki bir alışveriş merkezinin (AVM) çevresinde uyuşturucu madde satışı yapan yabancı uyruklu bir zehir taciri yakalandı.

İstanbul Polisi; Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin (AVM) çevresinde yabancı uyruklu bir kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Şüphelinin Koza Mahallesi'nde bulunan ikamet adresine operasyon yapıldı. İran uyruklu S.K. (35) yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 434.4 gram Esrar maddesi, 98 uyuşturucu hap, beş gram Afyon Sakızı, üç gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, bir cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 91 dolar ile iki bin lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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AVM çevresinde uyuşturucu satıyordu! Yakalandı
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