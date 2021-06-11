Bekçilik maaşıyla 11 çocuğunu okuttu

Van
'da yaşayan Mehmet Kuşman (81), askerliğini bitirdikten sonra, Hakkâri karayolu üzerinde bulunan ve M.Ö. 764-734 yıllarında Urartular tarafından yapılan Çavuştepe Kalesi
'nde bekçi olarak görev yaptı. İlkokul mezunu olmasına rağmen, bölgeye kazı çalışması için gelen hocalardan ve verdikleri kitaplardan Urartu
alfabesini öğrendi. 43 yılı kadrolu, 58 yıldır bekçilik yapan Kuşman, bir yandan da gelen gruplara rehberlik yaptı.
Dünyada Urartuca bilen 12, Türkiye
'de ise yedi kişiden biri olan, ayrıca dünyada Urartuca yazabilen tek kişi unvanını taşıyan Kuşman, bu sayede pek çok kez yurtdışına da gitti. Kuşman, 11 çocuğunu bekçilik maaşı ve Urartuca figürler ile yazıları işlediği taş takıları satarak okuttu. 2'si şirket kurdu, ikisi öğretmen, ikisi devlet memuru oldu. Biri ise Urartuca'nın peşine düştü. Kuşman SABAH'a konuştu:
PİKNİĞE BİLE GİTMEDİM
Hayatım boyunca, bir kez olsun pikniğe dahi gidemedim. Çocuklarımı çok zor şartlar altında okutup bu yaşa getirdim. Eşim de çocukların okuyup hayatlarını kurmasından dolayı çok mutlu. Biraz hasta ama yine de mutlu bir hayatı var.
Yavuz ve Ayten, gittikleri Hollanda
'da kurdukları şirketlerini yönetiyor. Ensar ve Ersin öğretmen oldu. Merak sardığı Urartuca'yı da öğrenen Erzen ise sosyal güvenlik kurumunda müdür muavini. Oğlum Lokman zabıt katibi. Afet, hem edebiyat hem de halkla ilişkiler okudu. Şükran, Keziban ve Nurten ise liseyi bitirip evlendi. Onlarla gurur duyuyorum" dedi.