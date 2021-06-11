Bozkırın nazar boncuğu minik Eylül

Soyları Oğuzların 24 boyundan biri olan Kargın Boyundan gelen Sivas'ın Kargın Köyü sakinleri, köylerinde ilk defa vali ağırladı. Sivas Valisi Salih Ayhan'ın ziyaret ettiği köylüler geleneksel kıyafetleriyle Valiyi karşıladı.
"SAYIN VALİM BİR AYRANIMIZI İÇ"
Sivas'ın Yıldızeli İlçesi Güneykaya Beldesine giden Sivas Valisi Salih Ayhan, burada gerçekleştirdiği okul ziyaretlerinin ardından ve GES santrali açılışı yaptı. Vali Salih Ayhan'ın yanına giden Kargın Köy Muhtarı Hacı Erdoğan; "Bizim köyümüze cumhuriyet tarihinde hiç vali gelmemişti.
Bende valimizin yanına gidip 'Sayın valim birde bizim köye gelip bir ayranımızı içseniz' dedim. Valimizde sağ olsun ayran olurda ben hiç gelmez miyim' dedi. Ben köylülere valimizin geleceğini haber ettim.
Valimiz köye geldi sorunlarımızı ve isteklerimizi kendisine anlattık. Hepsini not aldırdı. Eskiden valiliğin önünden geçemezdik şimdi vali köylünün ayağına geliyor. Bundan daha güzel ne olabilir ki" dedi.
VALİ AYHAN, MİİNİK EYLÜL'Ü SEVMELERE DOYAMADI
Sivas Valisi Salih Ayhan'ın köye geleceğinin duyulmasının ardından köylüler yöresel kıyafetleri olan Donak'ı giyerek köy meydanına geldi. 2 buçuk yaşındaki Eylül Eslem Karamk'a da Donak giydiren babaannesi, Eylül'ü köy meydanına getirdi.
Güzelliği ve şirinliğiyle dikkatleri üzerine çeken Eylül'ü gören Vali Salih Ayhan hemen yanına giderek kendisiyle sohbet etti. Eylül Eslem Karamuk'un babası Ömer Karamuk; "Annem valin geleceğini duyunca Eylül'e kıyafetini giydirip meydana getirmiş.
Sayın valimiz Eylül'ü görür görmez yanına geldi. Sohbet edip sevdi ve ardından fotoğraf çektirdi. Vali bey Eylül'e bebek hediye edip bahşişte verdi. Köyümüzde ilk defa bir vali ağırladık. Çok mütevazi ve sevecen biriydi" diye konuştu.
GÖKYÜZÜ MAVİSİ GÖZLERİYLE YENİ HAFTAMIZA GÜÇ VERDİ
Kargın köyünde minik Eylül ile bir süre vakit geçiren Sivas Valisi Salih Ayhan ise; "Birinizin gülüşü ötekinde gökyüzü, bu kadar mı güzel çiçeklenir dünya.
Gökyüzü mavisi gözleriyle yeni haftamıza güç veren güzel kızımıza sağlıklı ve bereketli bir ömür diliyorum" dedi. Vali Ayhan, sohbet ettiği Recep Tayyip Erdoğan adlı bir çocuğa da kitap hediye etti.