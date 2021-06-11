Bursa’da suç örgütüne operasyon

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldıkları bir suç örgütüne yönelik 10 ay önce bir operasyon başlatmıştı. Operasyonlar kapsamında eş zamanlı baskınlar düzenleyen ekipler, 7 kişiyi gözaltına almış ve adliyeye sevk edilen 7 kişi tutuklanmıştı. Aynı operasyonun devamı niteliğinde yeni bir operasyona daha imza atan ekipler, belirlenen farklı adreslere bir operasyon daha düzenledi. Operasyonlarda, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve TCK 282 Sayılı Kanun Gereği Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklamak suçlarından 6 kişi daha gözaltına alındı.

SİLAH VE YÜKLÜ MİKTARDA ESRAR ELE GEÇİRİLDİ



Baskın yapılan şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 101 Bin 807 Adet Captagon Hap, 16 Kilo 507 Gram Esrar, 100 Gram Sentetik Kannabinoid, 30 Gram Metamfetamin, 5 Adet Hassas Terazi, 1 Adet Ruhsatsız Silah ve Bu Silahlara Ait Fişekler, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticaretinden Elde Edildiği Tespitt Edilen 31.000 TL Nakit Para ile Bir Miktar Döviz ele geçirildi. Göaltına alınan şahıslar Adliyeye sevk edildi.