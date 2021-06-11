Cuma mesajları bir hayırlı güne daha ulaşmanın mutluluğu ile binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. En güzel, resimli cuma mesajı ve sözleri her zaman olduğu gibi yine sabah saatleri itibariyle araştırılıyor. Yine bu anlamlı günün mutluluğunu sevdikleri ile paylaşmak isteyen vatandaşlar, en güzel, kısa, yeni ve resimli Cuma mesajları seçeneklerine bakıyor. 11 Haziran gününe denk gelen mübarek günde kısa, farklı, uzun, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri görsellerini sevdiklerinize gönderebilir, dualı ve ayetli resimleri de telefonlarınıza indirebilirsiniz. İşte kısa, uzun, özel, resimli ve en güzel Cuma mesajları…

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021: KISA, UZUN, ANLAMLI HAYIRLI CUMALAR MESAJI…

Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar…

De ki rabbim bağışla merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın...