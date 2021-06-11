Emniyetevleri ve Hamidiye mahallelerinden sonra Kağıthane'nin 3. Millet Kıraathanesi Sultan Selim Mahallesi'ne açılacak

Alanda işçiler tarafından çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.Millet Kıraathanesi'nin içinde binlerce kaynak kitap, kitap okuma ve ders çalışma alanları, toplantı salonları, sunum ve söyleşi bölümleri yer alacak. Ayrıca ücretsiz internet, çay ve çorba ikramları da olacak.





Sultan Selim Kültür Merkezi'nin içinde hizmet verecek Millet Kıraathanesi'nin 104 kişilik ana salon, 50 kişilik çocuk kütüphanesi, 50 kişilik kafe ve çalışma salonu ile lobiden oluşması planlanıyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin Millet Kıraathanesi'ni bu yıl içinde açmayı hedeflediklerini söyledi.