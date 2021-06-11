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Giriş Tarihi: 11.6.2021 20:33

ve mahallelerinden sonra 'nin 3. 'ne açılacak

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Emniyetevleri ve Hamidiye mahallelerinden sonra Kağıthane'nin 3. Millet Kıraathanesi Sultan Selim Mahallesi'ne açılacak

Belediye Başkanı ’in sözünü verdiği projelerinden Millet Kıraathanelerinin 3'üncüsü 'nde açılacak.

Alanda işçiler tarafından çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.'nin içinde binlerce kaynak kitap, kitap okuma ve ders çalışma alanları, toplantı salonları, sunum ve söyleşi bölümleri yer alacak. Ayrıca ücretsiz internet, çay ve çorba ikramları da olacak.



'nin içinde hizmet verecek Millet Kıraathanesi'nin 104 kişilik ana salon, 50 kişilik çocuk kütüphanesi, 50 kişilik kafe ve çalışma salonu ile lobiden oluşması planlanıyor. Belediye Başkanı Millet Kıraathanesi'ni bu yıl içinde açmayı hedeflediklerini söyledi.

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Emniyetevleri ve Hamidiye mahallelerinden sonra Kağıthane'nin 3. Millet Kıraathanesi Sultan Selim Mahallesi'ne açılacak
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