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Giriş Tarihi: 11.6.2021 07:52

'ta iki bina arasındaki hurda deposu alev alev yandı

İHA
Esenyurt'ta iki bina arasındaki hurda deposu alev alev yandı

'ta gece saatlerinde hurda deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İki bina arasındaki depo alev alev yanarken binadaki vatandaşların kovalarla su dökerek yangına müdahale ettiği anlar cep telefonukameraya yansıdı.

Olay, saat 00:30 sıralarında 379.Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, iki bina arasında bulunan hurda deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler bina ve çevresine ulaşmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

YANGINA KOVA VE HORTUMLARLA SU DÖKEREK MÜDAHALE ETTİLER
İtfaiyenin gelmesini beklemeyen bina sakinleri yangının büyüyerek dairelere sıçramasını engellemek için kovalarla su dökerek yangına müdahale etti. Bir diğer bina sakini ise evden su hortumu çekerek yangını söndürmeye çalıştı. Vatandaşların müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken olayda herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Hurda deposunda ise büyük hasar oluştu.
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Esenyurt'ta iki bina arasındaki hurda deposu alev alev yandı
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