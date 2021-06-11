Gençlere uyuşturucu satıyorlardı! Aynı adreste yakalandılar

İstanbul Polisi; Esenyurt İlçesi'ne bağlı Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Rüya Sokak üzerinde bulunan bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Fatih K., Ramazan K. ve Servet Ç. isimli üç şüpheli; Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı "Yıldırım" adı verilen ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreste "Pietto Baretta" ve "Perfecta" marka iki adet ruhsatsız tabanca, iki adet şarjör ve yedi adet mermi ele geçirildi.



KESİLMİŞ 15 YIL HAPİS CEZASI VAR



Servet Ç. isimli şüphelinin üzerinde 1.17 gram uyuşturucu madde bulundu. Şüphelilerden Fatih K.'nın geçmişte işlediği "Hırsızlık" suçlarından ötürü 15 yıl bir ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin özellikle gençlere uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddia edildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kıraç Polis Merkezi'ne teslim edilen üç şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.