Hırsız yakalandığına kendisi bile şaşırdı





Tokat Merkez ilçe Kızılöz Köyünde 3 Haziran 2021 tarihinde köy halkının bağ ve bahçelerine gittiğini fırsat bilen hırsız, köydeki bir evin kapısını kırarak içeriye girdi ve ev sahibi mağdura ait yaklaşık 50 bin TL değerinde olan evlilik yüzüğü, altın bileziği ve kolyeleri çaldı. Olay ile ilgili olarak JASAT Dedektifleri ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ile birlikte soruşturma başlattı.



ŞÜPHELİ ESKİ ÇOBAN ÇIKTI



Yapılan detaylı araştırmalar neticesinde; köyde geçmiş dönemlerde çobanlık yapmaya gelen M. T. (20) adlı kişinin gün içerisinde köyde olduğu fakat olay sonrası hiç görülmediği bilgisine ulaşıldı. M. T. (20)'nin Konya iline gidebileceği yönünde bilgi üzerine şüphelinin şehirlerarası otobüs firmaları ile seyahat edebileceği değerlendirilip, otobüs terminalinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleriyle de irtibat kuran jandarma ekipleri, ardından şüpheliyi takibe aldı.



'DELİL BIRAKMADIM' DİYEN HIRSIZ ŞAŞKINA DÖNDÜ



Otobüs terminalinde JASAT dedektiflerinin takibi sonucu bilet almaya geldiği görülen şüpheli M. T., otobüse binmeye çalışan vatandaşların arasında kıskıvrak yakalandı. M. T.'nin yakalanması üzerine olayı bizzat kendisinin işlediğini ve hiçbir delil bırakmadığını belirterek nasıl yakalandığına kendisinin bile şaşırdığı öğrenildi. M. T., cezaevine gönderilirken ele geçen ziynet eşyaları sahibine teslim edildi. Hırsız mağdurunun ise en çokta evlilik yüzüğünün bulunduğuna sevindiği öğrenildi.