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Giriş Tarihi: 11.6.2021 07:53

Hızını alamayınca facianın eşiğinden döndü

İHA
Hızını alamayınca facianın eşiğinden döndü

’nin ilçesinde dönüş yapmak isteyen tır şoförü, hızını alamayınca üzerindeki köprüde asılı kaldı. Otoyola uçmaktan son anda kurtulan tırın içinda mahsur kalan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, 'nin ilçesi Gebze-Şekerpınar Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayhan A. (40) idaresindeki 41 YR 708 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün hızlı gitmesi ve dönüş yapamaması sonucu köprünün bariyerlerine çarptı. 'na düşmekten son anda kurtulan tır, köprü üzerinde asılı kaldı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, tırın asılı kaldığı yerden düşme ihtimaline karşı TEM Otoyolu İstanbul istikametini trafiğe kapattı.

Bunun üzerine itfaiye ekipleri, tır içinde mahsur kalan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı. Merdivenli araçla tırın olduğu yere çıkan itfaiye ekipleri, tırın kapısını açarak içeride bulunan sürücüyü çıkardı. İtfaiye sepetiyle aşağıya indirilen sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, daha sonra sedyeyle ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köprüde asılı kalan tır ise, bölgeye sevk edilen vinç yardımıyla köprü üzerinden kurtarıldı. Tırın TEM Otoyolu üzerine düşmeden kurtarılmasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Tehlikenin geçmesinin ardından TEM Otoyolu, yeniden trafiğe açıldı. Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Hızını alamayınca facianın eşiğinden döndü
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