İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle trafikte yoğunluk oluştu

İstanbul'da iş çıkış saatinde özellikle TEM Otoyolu ile D-100 Karayolunda ve bazı bağlantı noktalarında yoğunluk arttı. D-100 Karayolu Edirne istikametinde Avcılar girişi, Haramidere kavşağı ile Ankara istikametinde Sefaköy, Şirinevler ile Cevizlibağ mevkilerinde, Basınekspres Yolu, TEM Otoyolu ve Mahmutbey gişeleri ile bağlantı yollarında trafik yavaş ilerliyor.