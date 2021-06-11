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Giriş Tarihi: 11.6.2021 18:55

'da mesai saatinin bitimiyle trafikte yoğunluk oluştu

AA
İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle trafikte yoğunluk oluştu

'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde, haftanın son iş günü mesai bitiminde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mobil uygulamasına göre saat 18.45 itibarıyla kentteki yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.

'da iş çıkış saatinde özellikle TEM Otoyolu ile D-100 Karayolunda ve bazı bağlantı noktalarında yoğunluk arttı. D-100 Karayolu Edirne istikametinde Avcılar girişi, Haramidere kavşağı ile Ankara istikametinde Sefaköy, Şirinevler ile Cevizlibağ mevkilerinde, Basınekspres Yolu, TEM Otoyolu ve Mahmutbey gişeleri ile bağlantı yollarında yavaş ilerliyor.

DURAKLARDA YOLCU YOĞUNLUĞU VAR

Şirinevler, Yenibosna ile Cevizlibağ metro ve tramvay duraklarında yolcu yoğunluğu gözleniyor. Kentin Anadolu Yakası'nda D-100 Göztepe, Üsküdar, Bostancı, Kadıköy, Pendik, Kartal, Ümraniye, Beylerbeyi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü ve köprü bağlantı yollarında da trafiğin arttığı görülüyor.

YOĞUNLUK YÜZDE 63 OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mobil uygulamasına göre saat 18.45 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.

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İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle trafikte yoğunluk oluştu
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