İzmir depremi soruşturmasında sıcak gelişme

Hayati Uzun, süreç içinde başka bir yere taşındı, ancak oğlu Murat Bora Uzun, gelini Rabia ve çiftin 3 çocuğu burada yaşamaya devam etti. Depremde tamamen yıkılan binada, Rabia Uzun ve 3 çocuk hayatını kaybetti, ağır yaralanan Murat Bora Uzun ise hastanedeki tedavisinin ardından tekrar sağlığına kavuştu.