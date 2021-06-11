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Giriş Tarihi: 11.6.2021 08:12

İzmir'de silahlı kavga: 2 ölü

DHA
İzmir'de silahlı kavga: 2 ölü

İzmir'in ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada  (44) ile  (48) tabancayla vurularak öldürüldü. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ilçesine bağlı Mermerli Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla tartışma silahlı kavgaya döndü. Taraflar birbirine tabanca ile ateş açarken, ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılardan Arpak ambulans ile Menemen Devlet Hastanesi'ne, Salih Kılıç ise Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan Arpak ve Kılıç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arpak ve Kılıç'ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morguna kaldırıldı. Polis, cinayet şüphelilerini yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

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İzmir'de silahlı kavga: 2 ölü
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