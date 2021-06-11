Kardeşleri bıçaklayıp kayıplara karıştı

İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde akşam geç saatlerde meydana gelen olayda, Velihan ve Çağatay Koldemir isimli 2 kardeş ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında kardeşler ile tartışan kişi üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak her iki kardeşide karnından bıçakladı.

Olayı gerçekleştiren ve kendiside yaralı olduğu öğrenilen şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekiplerince yaralı kardeşler Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karnından yaralanan Çağatay Koldemir ameliyata alınırken polis saldırgan şahsı yakalamak üzere soruşturma başlattı.