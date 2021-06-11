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Giriş Tarihi: 11.6.2021 10:00 Son Güncelleme: 11.6.2021 10:06

Kiralık “Erkete” götürüp adresleri soydu!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kiralık “Erkete” götürüp adresleri soydu!

’da girdiği adreslerden elektronik eşyalar çalan ve soygunlardan pay vererek kiraladığı bir kişiyi “Erkete” olarak kullanan soyguncu yakalandı.

'da girdiği adreslerden elektronik eşyalar çalan ve soygunlardan pay vererek kiraladığı bir kişiyi "Erkete" olarak kullanan soyguncu yakalandı.

Kiralık “Erkete” götürüp adresleri soydu | Video

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye'de farklı tarihlerde girdiği adreslerden televizyonlar başta olmak üzere elektronik eşyalar çalan G.T.'yi Ümraniye Namık Kemal Mahallesi'nde gözaltına aldı. Olayların yansıdığı güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesiyle yakalanan şüpheli "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Şüphelinin hırsızlık olaylarında soygunlardan pay vererek kiraladığı bir kişiyi "Gözcü" ve "Erkete" olarak kullandığı iddia edildi. Diğer şüpheli aranıyor.

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Kiralık “Erkete” götürüp adresleri soydu!
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