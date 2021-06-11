İstanbul'da girdiği adreslerden elektronik eşyalar çalan ve soygunlardan pay vererek kiraladığı bir kişiyi "Erkete" olarak kullanan soyguncu yakalandı.

Kiralık “Erkete” götürüp adresleri soydu | Video

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye'de farklı tarihlerde girdiği adreslerden televizyonlar başta olmak üzere elektronik eşyalar çalan G.T.'yi Ümraniye Namık Kemal Mahallesi'nde gözaltına aldı. Olayların yansıdığı güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesiyle yakalanan şüpheli "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Şüphelinin hırsızlık olaylarında soygunlardan pay vererek kiraladığı bir kişiyi "Gözcü" ve "Erkete" olarak kullandığı iddia edildi. Diğer şüpheli aranıyor.