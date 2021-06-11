Kocası ve görümcesini öldürdü

Osmaniye
'de 3 çocuk annesi kadın, av tüfeğiyle önce yatakta uyuyan eşini, ardından da kayınpederinin evine gidip görümcesini öldürdü. Merkeze bağlı Köyyeri köyünde yaşayan Gülten Usta
(27) sabaha karşı kalkıp av tüfeğini alarak yatakta uyuyan eşi Süleyman Usta
'ya (30) ateş etti. Süleyman Usta kanlar içinde kalırken, Gülten Usta, tüfekle köydeki kayınpederinin evine giderek burada da görümcesi Ela Usta
'yı (20) vurdu. Silah sesleri üzerine uyanan komşuları, jandarmaya haber verdi. Yapılan kontrollerde Süleyman ve Ela Usta kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlı Gülten Usta gözaltına alındı.