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Giriş Tarihi: 11.6.2021

Kocası ve görümcesini öldürdü

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kocası ve görümcesini öldürdü
'de 3 çocuk annesi kadın, av tüfeğiyle önce yatakta uyuyan eşini, ardından da kayınpederinin evine gidip görümcesini öldürdü. Merkeze bağlı Köyyeri köyünde yaşayan (27) sabaha karşı kalkıp av tüfeğini alarak yatakta uyuyan eşi 'ya (30) ateş etti. Süleyman Usta kanlar içinde kalırken, Gülten Usta, tüfekle köydeki kayınpederinin evine giderek burada da görümcesi 'yı (20) vurdu. Silah sesleri üzerine uyanan komşuları, jandarmaya haber verdi. Yapılan kontrollerde Süleyman ve Ela Usta kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlı Gülten Usta gözaltına alındı.
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Kocası ve görümcesini öldürdü
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