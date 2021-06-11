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Giriş Tarihi: 11.6.2021 14:02

Kurusıkıları gerçek tabancaya dönüştürüyordu, yakalandı

MİHRİBAN KOÇAKER
Kurusıkıları gerçek tabancaya dönüştürüyordu, yakalandı

'da evini tamirhaneye çeviren ve kurusıkı tabancaların namlusunu açarak gerçek tabancaya çeviren ve piyasadan temin ettiği ateşli silahları onaran 1 şüpheli gözaltına alındı.

'da evini tamirhaneye çeviren ve kurusıkı tabancaların namlusunu açarak gerçek tabancaya çeviren, ve piyasadan temin ettiği ateşli silahları onaran 1 şüpheli gözaltına alındı

Tokat Niksar İlçe Merkezinde ikamet eden bir şüphelinin ikametini tamirhane olarak kullanarak kurusıkı tabancaların namlusunu açarak gerçek tabancaya çevirdiği ve piyasadan temin ettiği ateşli silahları onardığı duyumu üzerine, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 27 adet tabanca, 2 adet tüfek, 5 adet tabanca namlusu, 5 adet tüfek namlusu, bin 183 adet çeşitli ebatlarda fişek, 5 bin 227 adet av tüfeği fişeği imalatında kullanılan kapsül ve muhtelif miktarda imalat malzemesi ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

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Kurusıkıları gerçek tabancaya dönüştürüyordu, yakalandı
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