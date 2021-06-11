Kuryeye çarpıp kaçmışlardı... İşte araç sürücüsü için istenen ceza

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, yaşanan olayda cadde üzerindeki bir iş yerine evrak getiren 35 yaşındaki Serdar Gökhan Bedir, evrakı bıraktıktan sonra motosikletinin yanına geldiği sırada hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Bedir olay yerinde can verirken, ticari araç sürücüsü kaçtı. Evli ve iki çocuk babası Bedir'e çarpan sürücüsü O.E. ve araçtaki 4 kişinin yakalanmasının ardından O.E., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALKOL KULLANMIŞLAR

Olayla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede şüpheli O.E. ve yanındaki 4 arkadaşının araçta olduğu, alkol aldıkları, ayrıca araçtaki 3 arkadaşın uyuşturucu madde kullandığı, kurye olan maktulün ise olay yerine teslimat için geldiği ve teslimattan sonra motosiklete bineceği sırada şüphelinin araçla maktule çarptığı anlatıldı.

'KORKTUĞUM İÇİN KAÇTIM'

Şüphelinin ifadesine yer verilen iddianamede şüpheli O.E.'nin aracı kendisinin kullandığı, havanın yağışlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği, korktuğu için kaçtığı ve olaydan dolayı pişman olduğu kaydedilirken olaya ilişkin düzenlenen bilirkişi raporunda şüphelinin asli, maktulün ise tali kusurlu olduğu belirlendi.

ALKOL VE UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI YALANLAMIŞ

Aynı zamanda iddianamede şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair dava açmayı gerektirir yeterli şüpheye ulaşıldığı, her ne kadar şüpheli olay anında alkollü olduğunu kabul etmese de araçta bulunan arkadaşının aynı gün alkol aldıkları söylediği, şüphelinin olaydan sonra kaçmasının korktuğu için değil alkol ve uyuşturucu kullandığı için kaçtığının değerlendirildiği ve aynı zamanda alkollü araç kullanımın da bir suç olduğu aktarıldı.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Olay sonrası motorlu kuryenin hayatını kaybetmesinden kaynaklı zararın meydana geldiği belirtilen iddianamede araç sürücüsü O.E.'nin 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezasıyle cezalandırılması talep edildi. O.E.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.