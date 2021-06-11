Kuyumcu vurgununda sır bilgisayarları kaçıran zanlı yakalandı

Diyarbakır'da üst düzey mülki idare amirlerinin de katılımıyla görkemli bir açılış yapan ve "Paranızı getirin çalıştıralım, size banka mevduat faizinin üzerinde kar payı verelim" diyerek piyasadan milyonlarca liralık vurgun yapan Zerya Kuyumculuk davasında, dükkandaki laptop bilgisayarları kaçırdığı tespit edilen bir kişi yakalandı. Gözaltına alınan zanlının evinde KOM Şube polislerince didik didik arama yapıldı. Bazı dokümanlar ve dijital materyallere el konuldu. Başlatılan yeni soruşturma kapsamında Zülküf ve Zülfikar Ortaç kardeşlere yüklü miktarda para ve altın kaptıran ancak buna rağmen şikayetçi olmayan 33 kişi tespit edilerek davaya dahil edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı piyasadan 300 milyon liralık vurgun yapan Zerya Kuyumculuk ile ilgili yeni bir soruşturma başlatıldı. Kuyumcu dükkânındaki kamera kayıtlarının bilirkişi incelemesiyle, altın, döviz ve TL cinsinde paraların kaçırıldığı gece dükkândaki bilgisayarları yerinden sökerek kayıplara karışan Cemal Kılıç dün yakalandı. Kamera görüntülerinde kendisine gelen telefon üzerine el çabukluğuyla aralarında alacaklı üst düzey kamu görevlilerinin isim listesinin bulunduğu bilgisayarları söken Kılıç, kapıda bekleyen araca yerleştirdikten sonra dükkâna geri dönüyor. Bu kez dükkândaki Mustafa Ortaç ile kaş ve göz işaretiyle valizler dolusu para ve altınları hızlı bir şekilde aynı beyaz bir araca yerleştirip dönüyor.

KOM POLİSLERİ EVİNİ DİDİK DİDİK ARADI



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı polislerce evinde didik didik arama yapılan Kılıç'a ait birçok doküman ve dijital materyallere de nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararıyla incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan Kılıç ifadesinde, "Kamera görüntülerindeki kişi benim. Bilgisayarları, Hard diskleri ve para dolu valizleri o araca hangi amaçla koyduğumu bilmiyorum. Bize 'Sıkıntı var' deyince işyerinde bir hareketlilik oldu. Herkes bir şeylerle uğraşırken bana da bilgisayarları sökmem gerektiği söylendi. Kamera görüntülerinde telefonda birileriyle konuştuğum görülse de ben kiminle konuştuğumu hatırlamıyorum. Yine kamerada benim kaş, göz işareti yaparak bilgisayar ile valizlerin araca yüklenmesiyle ilgili ne olduğunu anlamaya çalışmamla alakalıdır. Suçsuzum" dedi.





103 KİLO ALTIN 23 MİLYON TL KAPTIRAN 33 YENİ MAĞDUR



Soruşturmayı genişleten Başsavcılık, İstanbul, Antalya, Mersin, Diyarbakır ve İlçelerinde Zerya Kuyumculuğa 103 kilo altın, 23 milyon 500 bin TL ve 700 bin ABD doları kaptıran 33 kişi daha tespit etti. Bu kişilerin yüklü miktarda para kaptırmalarına rağmen neden şikayetçi olmadıkları araştırılırken, isim listeleri Zülküf ve Zülfikar Ortaç'ın yargılandığı 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasına da sunuldu. Bu kişilere ayrı ayrı tebligat gönderilerek mağdur sıfatıyla ifadeleri alınacak ve dolandırılmalarına rağmen neden şikâyetçi olmadıkları sorulacak. Bir tehdit veya baskıya maruz kalıp kalmadıkları araştırılacak.

TAHLİYE EDİLDİ ANCAK SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ELEBAŞI ÇIKTI



Başsavcılık ayrıca alacaklıların isim listesinin bulunduğu bilgisayarları kaçıran Cemal Kılıç'a telefonla kimden talimat aldığını, para ve altınları yükledikleri beyaz renkli aracı kimin kullandığı ve nereye gittiği, bilgisayarları kime tespit ettiğini de araştırmak üzere Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosunda iki savcı görevlendirdi. Başsavcılık, kısa süre önce şirketle bağı olmadığı gerekçesiyle tahliye edilen Zülküf Ortaç'ın hesap hareketlerinin incelenmesinde, aslında suç örgütünü bizzat organize eden kişi olduğunu belirledi. Zülküf Ortaç'ın hesap hareketleri incelendiğinde milyonlarca liralık havale ve EFT işlemleriyle mal kaçırdığı tespit edildi. Kuyumculuk işinde aktif rol aldığı yeni soruşturmayla birlikte somut delillerle ortaya çıkarıldı.



Genişletilen soruşturma kapsamında, BBDK ve MASAK'la yapılan yazışmalar sonucunda Zerya Kuyumculuğa para kaptıran çok sayıda kamu görevlisi de tespit edilecek.