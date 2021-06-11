Levazım-Dolmabahçe Tüneli kaderine terk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin, şehrin karayolu ulaşımının önemli projelerinden olan Dolmabahçe-Levazım Tüneli çalışmalarını durdurduğu ortaya çıktı. Kaderine terk edilen, 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek 7.8 kilometrelik tünelin şantiyesindeki inşaat malzemeleri, konteynerler ve araçlar hurdaya döndü. 2 yıldır İBB yönetiminden ise tünelin akıbetine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Tünel çalışması durdurulmasaydı, Taksim
, Kabataş
ve Kağıthane
yönünden gelen araçlar Zincirlikuyu
, Levent
, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabileceklerdi. Vatandaşlar ise karara tepki gösterdi