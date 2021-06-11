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Giriş Tarihi: 11.6.2021

Levazım-Dolmabahçe Tüneli kaderine terk edildi

Levazım-Dolmabahçe Tüneli kaderine terk edildi
'nin, şehrin karayolu ulaşımının önemli projelerinden olan Dolmabahçe-Levazım Tüneli çalışmalarını durdurduğu ortaya çıktı. Kaderine terk edilen, 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek 7.8 kilometrelik tünelin şantiyesindeki inşaat malzemeleri, konteynerler ve araçlar hurdaya döndü. 2 yıldır İBB yönetiminden ise tünelin akıbetine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Tünel çalışması durdurulmasaydı, , ve yönünden gelen araçlar , , Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabileceklerdi. Vatandaşlar ise karara tepki gösterdi
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Levazım-Dolmabahçe Tüneli kaderine terk edildi
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