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Giriş Tarihi: 11.6.2021 14:18

Miras cinayetine 19 yıl hapis

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Miras cinayetine 19 yıl hapis

'nin Ağırnas Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl babaları öldükten sonra miras kavgasına tutuştuğu ağabeyi Fedayi Yıldız'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren , 19 yıl ağır hapis cezasına mahkum edildi.

Merkez Melikgazi İlçesi Ağırnas Mahallesi'nde yaşayan Rüstem (34) ve Fadayi Yıldız kardeşler arasında 11 Ağustos 2020 yılında miras meselesi yüzünden çıkan tartışma cinayetle son bulmuştu. Kısa süre önce babalarının hayatını kaybetmesinin , miras yüzünden sık sık tartıştığı ağabeyi Fedayi Yıldız'ı pompalı tüfekle karnından ve göğsünden vurarak öldürdü.

19 YIL HAPSE MAHKUM OLDU

Ağabeyini öldürdükten sonra kaçan ve jandarma tarafından yakalandıktan sonra tutuklanan Rüstem Yıldız'ın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayet davası karar bağlandı. Karar duruşmasında hazır bulundurulan Rüstem Yıldız, yaptığı son savunmasında; "Ben böyle bir şey olmasını istemezdim. Kendimi ve ailemi korumak için böyle bir şey yaptım. Çok mücadele ettim ama olmadı. Pişmanım beratımı isterim" dedi. Cinayeti haksız tahrik altında işlediğini belirten Cumhuriyet Savcısı ise mütalaasında Rüstem Yıldız'ın kasten adam öldürmek suçundan tutuklanmasını istedi. Sanık hakkındaki kararını veren mahkeme heyeti, Rüstem Yıldız'ı ağabeyi Fedayi Yıldız'ı öldürme suçundan önce müebbet, duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasında indirime giderek 19 yıl 2 ay hapse mahkum etti.

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Miras cinayetine 19 yıl hapis
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