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Giriş Tarihi: 11.6.2021 22:20

PKK/KCK operasyonunda 7 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

ABBAS ÇAKAR
PKK/KCK operasyonunda 7 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik  6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan ve örgütün cezaevi yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddia edilen 7 kişi sevk edildikleri adli merciiler tarafından adli kontrolle serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, PKK/KCK Terör Örgütünün Cezaevi Yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen ve aralarında Büyükşehir Belediyesi eski HDP eş başkanı M.A.'nın da bulunduğu 7 şüphelinin yakalanması amacıyla Kocaeli merkezli olarak, , Van, , ve ilinde 8 Haziran 2021 günü eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Kocaeli Polisinin düzenlediği operasyonlar sonucu yakalanan şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Müdürlüğüne getirilen ve 3 günden bu yana sorguları devam eden şüpheliler, tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Akşam saatlerinde sorguları tamamlanan 7 şüphelide adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

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PKK/KCK operasyonunda 7 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı
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