PKK/KCK operasyonunda 7 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, PKK/KCK Terör Örgütünün Cezaevi Yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen ve aralarında Van Büyükşehir Belediyesi eski HDP eş başkanı M.A.'nın da bulunduğu 7 şüphelinin yakalanması amacıyla Kocaeli merkezli olarak, Diyarbakır, Van, Tunceli, Balıkesir ve İstanbul ilinde 8 Haziran 2021 günü eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR



Kocaeli Polisinin düzenlediği operasyonlar sonucu yakalanan şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen ve 3 günden bu yana sorguları devam eden şüpheliler, tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Akşam saatlerinde sorguları tamamlanan 7 şüphelide adli kontrol kararı ile serbest kaldı.