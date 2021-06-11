Rıza Bey Apartmanı'nın bilirkişi raporu ihmaller zincirini ortaya koydu1

"TAMİRATA YÖNELİK HERHANGİ BİR PROJEY RASLANMADI"

Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi ve Yapı Laboratuvarı'nca 25 Nisan 2012 tarihinde hazırlanan 'Bina Deprem Riski Değerlendirme Raporu'nda, 2005'te meydana gelen deprem sonrasında binadaki kolon-kiriş bağlantı noktalarında çatlakların oluştuğu ve bu bölgelerin epoksi ile tamir edildiği belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi: "Ancak Bayraklı Belediyesi'nden alınan yapı arşiv dosyasında söz konusu epoksi enjeksiyon ile taşıyıcı sistem tamiratına yönelik herhangi bir proje, doküman veya yapı ruhsatına rastlanmadığı, bu esaslı tamirat işleminin heyet tarafından enkazda yapılan inceleme ve tespitlerde de görüldüğü, belediye tarafından da tespit edilen bu izinsiz esaslı tadilatla ilgili herhangi bir idari işleme dair kayıt olmadığı tespit edilmiştir"