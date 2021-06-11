Şaka gibi savunma! Banka çalışanının kafasına silah dayamıştı!

'HEDEFLERİ GERÇEKLEŞTİRMEZSENİZ KAFANIZA SIKARIM'



Melis B. ile Turabi K.'nin katılmadığı, 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, tarafların avukatlarıyla tanıklar hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen banka müdürü Turabi K.'nin silahını aldığı güvenlik görevlisi Selçuk Ö., olay günü paraları kasaya koyma saatinde kasa dairesine indiklerini belirterek, "Banka müdürü, elimde bulunan silahı bir anda alarak Melis Hanımın kafasına doğru doğrultu. Bankaların hedeflerini kastederek 'Hedefleri gerçekleştirmezseniz kafanıza sıkarım' şeklinde bir beyanda bulundu. Melis o an herhangi bir tepki vermedi, iki taraf da bunun bir şaka olduğunun farkındaydı. Ancak daha sonra Melis, balkona çıktı, bir sigara yaktı ve bana 'Eğer şikayet etsem sana bir şey olur mu?' dedi. Ben de 'Benlik bir şey yok, bana zarar gelmez' dedim" diye konuştu.