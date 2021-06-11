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Haberler Yaşam Haberleri Sedat Peker’le bağlantılı 4 şüpheli serbest bırakıldı
Giriş Tarihi: 11.6.2021 21:12

’le bağlantılı 4 serbest bırakıldı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Sedat Peker’le bağlantılı 4 şüpheli serbest bırakıldı

Suç örgütü elebaşı ile bağlantılı olduğu düşünülen ve aralarında Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanının da olduğu 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüphelilerden biri savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken diğer 3 İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikteki sorgularının ardından 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Suç örgütü elebaşı ile bağlantılı olduğu düşünülen ve aralarında Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Feridun Öncel'in de olduğu 4 gözaltına alınmıştı.

SAVCILIKTAN 3 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Feridun Öncel ve A.N.K., M.A. ve A.Y. isimli 3 şüpheli İstanbul Anadolu Adliyesine getirildi. Savcılık işlemlerinin ardından şüphelilerden A.Y. isimli kadın, savcılıktan serbest kalırken 3 şüpheli 'Birden fazla kişiyle silahla yağma' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Hakimlikteki sorgularının ardından 3 şüpheli hakkında konutlarını terk etmemek ve yurtdışına çıkışlarının yasaklanması şartlarıyla adli kontrol tedbirlerinin uygulanması kararı verildi.

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Sedat Peker’le bağlantılı 4 şüpheli serbest bırakıldı
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