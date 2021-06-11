Sefaköy metrobüs durağında hareketli dakikalar

İsmi henüz öğrenilemeyen ve kendisine neden zarar verdiği belirlenemeyen kişiyi, metrobüsteki yolcular ikna etmeye çalıştı. Şahsı ikna etmekte başarılı olamayan yolcular, tehditler üzerine Sefaköy durağında metrobüsü boşalttı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin anonsuyla olay yerine müzakereci polis ve özel harekat ekipleri çağrıldı.