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Giriş Tarihi: 11.6.2021 17:13

’de hem suçlular arandı hem kadın şiddetine karşı KADES tanıtıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şişli’de hem suçlular arandı hem kadın şiddetine karşı KADES tanıtıldı

'de kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla KADES uygulaması vatandaşlara anlatıldı. Okmeydanı bölgesinde 4 sabit noktasında düzenlenen asayiş uygulaması ile otomobiller ve vatandaşlar didik didik arandı. Uygulama noktalarındaki denetimlerde 4 aranan şahıs ile bir silah ele geçirildi.

'de İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü TDP Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere İlçemiz Güvenlik-Asayiş-Yunus-Devriye -Ekipleri ile beraber 4 sabit noktada sokak ve caddelerde ring ve yaya devriyeleri ile denetim uygulandı. Okmeydanı bölgesinde uygulanan Asayiş uygulaması ile vatandaşın can güvenliği ile birlikte ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için KADES uygulaması ile birlikte uyuşturucu ile mücadele konusunda vatandaşın bilgilendirilmesi sağlandı.

Okmeydanında 85 personelin katılımı ile yapılan uygulama sonucunda bin 377 şahıs , 466 araç 198 motosiklet sorgulandı. Bir dolandırıcılık, bir borç ödeme , bir tehdit hakaret yaptığı için aranan , dört yoklama kaçağı şahıs yakalanırken bir adet silah ve mermiler ele ğeçirildi. Trafik denetimi sonucu 10 bin TL idari ceza yazılırken , KADES Yönünden 143 Kadın, KADES ili ilgili bilgilendirme yapılarak broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

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Şişli’de hem suçlular arandı hem kadın şiddetine karşı KADES tanıtıldı
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