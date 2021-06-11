'Validebağ Korusu Bakım ve Rehabilitasyon Projesi' hayata geçiyor

Bakımsızlık ve kontrolsüzlükten dolayı ekolojik dengesini yitirmek üzere olan Validebağ Korusu, Üsküdar Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Validebağ Bakım ve Rehabilitasyon Projesi'' ile adeta güzelliğine güzellik katacak. Doğal taş, ahşap, toprak dışında hiçbir yapı malzemesinin kullanılmayacağı, hiçbir yeni yapının inşa edilmeyeceği ve 7 bin fidanın dikileceği proje ile Validebağ Korusu, adeta küllerinden yeniden doğacak. Sit alanı konumu korunarak, 1 metreküp beton bile kullanılmadan gerçekleştirilecek proje tamamlandığında, İstanbul'a yepyeni ve yemyeşil bir doğal alan daha kazandırılmış olacak.



Validebağ Bakım ve Rehabilitasyon Projesi'nin tüm detaylarını düzenlenen basın toplantısında aktaran Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Validebağ Üsküdar ve İstanbulluların hizmet alacağı eşsiz bir koru olacak'' dedi.



'KORUMUZU SİT ALANI KONUMUNU KORUYUP REHABİLİTE EDECEĞİZ'



Korunun sit alanın korunarak rehabilitasyonun sağlanacağını aktaran Türkmen, "Doğaya saygılı ve korumacı bir belediye olarak yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte Türkiye'de örnekle gösterilen böyle güzel bir projeye daha imzamızı atacağız. Yaklaşık 200 yıl önce 3'üncü Selim tarafından annesi Mihrişah Valide Sultan adına yaptırılan, bugün bakımsızlıktan ve kontrolsüzlükten ekolojik dengesini yitirmek üzere olan Validebağ Korusu'nu adeta cennetten bir köşeye dönüştüreceğiz. Korumuzda bakımsızlıktan kuruyan ağaçlara can vereceğiz. Açık atık sular, korudaki tüm canlıların yaşamını tehlikeye atıyor. Kontrolsüz köpeklerin saldırısı yüzünden her ay 150'den fazla yaralanma olayı yaşanıyor. Bu durumu kontrol altına alacağız. Üsküdar Belediyesi olarak 1999 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle sit alanı ilan edilen korumuzu, bu konumuna uygun şekilde kurtarmak için harekete geçiyoruz" ifadelerini kullandı.



Validebağ Korusu'nda halen 7 bin kadar ağaç bulunduğunu hatırlatan Hilmi Türkmen, koruya 7 bin adet daha yeni ağaç dikileceğini ve korudaki ağaç sayısının 14 bini bulacağını ifade etti. Koru içindeki mevcut yapılar dışında kesinlikle yeni bir yapıya izin verilmeyeceğini vurgulayan Türkmen, 1 metrekare dahi kapalı alan oluşturulmayacağının altını çizdi.



'ARAÇ GİRİŞİ VE MANGAL YASAK OLACAK'



Koruya araç girişinin ve koru içerisinde mangal yakılmasının yasak olacağını ifade eden Türkmen, "İstanbul'a taahhüt ediyoruz ki, doğal hayat aşkıyla Validebağ Korusu'nu cennetten bir köşeye dönüştüreceğiz. Projemizi İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden uzmanlarla birlikte yapıyoruz. Tüm doğal güzellikleri koruma altına alarak İstanbullularımız için şehrin merkezinde doğayla iç içe bir alan haline dönüştüreceğiz. Doğal taş, ahşap ve toprak dışında hiçbir yapı malzemesi kullanmayacağız. Tek bir beton mikseri dahi koruya sokulmayacak. Proje tamamlandığında araç girişine ve mangal kayılmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Atıl haldeki Validebağ Korusu, hem burada yaşayan canlılar hem de yeşil alana hasret İstanbullular için çok büyük anlam ifade ediyor. Biz de buradaki doğal dokuyu koruyarak, insanların ve tüm canlıların doğanın güzelliklerini özgürce yaşayabilecekleri bir atmosfer oluşturacağız. Böylece Validebağ Korusu, hem korunup gelişecek hem de tüm İstanbulluların şehrin yoğun stres ve gürültüsünden kaçabilecekleri en yakın ve en doğal adresi olacak" diye konuştu.



Validebağ Bakım ve Rehabilitasyon Projesi'ne önümüzdeki hafta başlayacaklarını söyleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen. "Bakım ve rehabilitasyon çalışmalarını bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlayıp bitirmek istiyoruz. 2022'nin ilk aylarında inşallah projeyi bitirip herkesin kullanımına sunmuş oluruz. Proje tamamlandığında 60 temizlik 30 kadar da güvenlik görevlisi tahsis edilecek. Tüm Üsküdar ve İstanbullular cennet gibi bir koruda huzur içinde vakit geçirebilecekler; buranın keyfini yaşayabilecekler" şeklinde konuştu.