Güneş Tutulması’nın burçlara etkileri neler, Güneş tutulmasından hangi burçları etkiliyor? Güneş Tutulması etkileri ne kadar sürer?

Astrolojiye ilgili kişilerin gündeminde bugün gerçekleşen Güneş Tutulması'nın etkileri var. Saat 13:52'te başlayan ve 3 dakika 51 saniye süren tutulmanın etkileri, Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın burçlara etkileri neler sorusuyla inceleniyor. Haftalık burç yorumlarında astrologlar özellikle İkizler burcunu tutulmanın etkilerine karşı uyarıyor. İşte tutulmanın etkileri ve Güneş Tutulması etkileri ne kadar sürer sorusunun yanıtı.

GÜNEŞ TUTULMASI'NIN BAŞAK, BOĞA, OĞLAK BURÇLARINA ETKİLERİ

Güneş Tutulması, Başak, Boğa ve Oğlak burçlarını farklı etkiliyor. Toprak grubuna dahil olan bu burçlar, tutulmanın etkilerini iş hayatında bitkinlik, yorgunluk ve kafa karışıklığı olarak yaşayabilir. Çalışmalardan verim alamayabilirsiniz. Tutulma sürecinde alınganlık ve yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Ayrıca imza ve sözleşme konularında dikkatli olmakta fayda var.

GÜNEŞ TUTULMASI'NIN YENGEÇ, AKREP, BALIK BURÇLARINA ETKİLERİ

Tutulma sırasında söylenen her şeye fazla güvenmemelisiniz. Zira yanıltıcı ve aldatıcı bazı durumlar yaşanabilir. Ayrıca finansal konulara dikkat etmek gerekiyor. Tembellik, uyku hali ve kafa karışıklığı görülebilir. Mümkünse dinlenmek ve eğlenmek bu gibi durumların önüne geçecektir.