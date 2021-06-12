Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kızını parka götürdü serseri kurşunla öldü
Giriş Tarihi: 12.6.2021

Kızını parka götürdü serseri kurşunla öldü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Şişli, İnönü Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine kavgaya karışan kişiler olay yerinden ayrıldı. Akşam saatlerinde yeniden olay yerine gelen motosikletli kişiler, sokakta rastgele uzun namlulu silahla ateş açtı. Saldırıda M.T., E.Y. ve o sırada küçük kızlarını eşiyle birlikte yakındaki parka götüren yaralandı. Saldırganlar kaçarken, başından vurulan Okan Karaten kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızını parka götürdü serseri kurşunla öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA