Kızını parka götürdü serseri kurşunla öldü

İSTANBUL
Şişli, İnönü Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine kavgaya karışan kişiler olay yerinden ayrıldı. Akşam saatlerinde yeniden olay yerine gelen motosikletli kişiler, sokakta rastgele uzun namlulu silahla ateş açtı. Saldırıda M.T., E.Y. ve o sırada küçük kızlarını eşiyle birlikte yakındaki parka götüren Okan Karaten
yaralandı. Saldırganlar kaçarken, başından vurulan Okan Karaten kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.