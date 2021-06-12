Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Motosikletli kurye, doktoru trafikte darp etti
Giriş Tarihi: 12.6.2021

Motosikletli kurye, doktoru trafikte darp etti

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Motosikletli kurye, doktoru trafikte darp etti
'DA motosikletli kurye kendisini trafikte tehlikeye düşürdüğünü iddia ettiği özel bir hastanenin acil servisinde görevli doktor 'ı (41) darp etti. Kuryenin kendisini boğmaya çalıştığını ileri süren ve 7 gün iş göremez raporu alan doktor Aslan, "Kırmızı ışıkta duruyordum. Sağ şerit boştu ve geçmek istediğim sırada korna sesini duydum ve geçmekten vazgeçtim. Herhangi bir çarpışma veya kaza olmadı. Kendisine durumu izah etmek için aşağıya indiğimde ayaklarıyla yüzüme ve boynuma vurup elleriyle boğmak istedi. Bir vatandaş gelip beni elinden aldı. Kendisinden şikayetçiyim. Hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Motosikletli kurye, doktoru trafikte darp etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA