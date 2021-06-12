Motosikletli kurye, doktoru trafikte darp etti

ADANA
'DA motosikletli kurye kendisini trafikte tehlikeye düşürdüğünü iddia ettiği özel bir hastanenin acil servisinde görevli doktor Sevcan Aslan
'ı (41) darp etti. Kuryenin kendisini boğmaya çalıştığını ileri süren ve 7 gün iş göremez raporu alan doktor Aslan, "Kırmızı ışıkta duruyordum. Sağ şerit boştu ve geçmek istediğim sırada korna sesini duydum ve geçmekten vazgeçtim. Herhangi bir çarpışma veya kaza olmadı. Kendisine durumu izah etmek için aşağıya indiğimde ayaklarıyla yüzüme ve boynuma vurup elleriyle boğmak istedi. Bir vatandaş gelip beni elinden aldı. Kendisinden şikayetçiyim. Hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" dedi.