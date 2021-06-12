Nurişler baskınından silahlı saldırılar çıktı

Kamuoyunda "Karagümrük" ve "Nurişler" çetesi olarak bilinen, liderliğini cezaevinde bulunan Nuri Ergin
'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik olarak dün sabah İstanbul
merkezli 4 ilde eş zamanlı baskın yapıldı. 27 şüpheliye yönelik operasyonda 53 adrese baskın yapılırken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın dosyasının ayrıntılarına SABAH ulaştı. Buna göre soruşturma, Fatih Karagümrük Spor Kulübü
Eski Başkanı Yaşar Ecim
'in geçen yıl 12 Eylül'de Beylikdüzü'nde bir mekân çıkışında silahlı saldırıya uğraması ve bacağından yaralanmasıyla başladı. Bir diğer önemli olay ise Ülkü Ocakları Eski 2. Başkanı Yücel Kurum
ve bir kişinin 15 Eylül'de silahlı saldırıya uğraması oldu. Soruşturma "Nurişler" çetesine uzandı. Çete üyeleri için dinleme ve teknik takip kararı alındı.
TABANCA, KILIÇ, KAMA, BALTA...
Operasyon için düğmeye basan güvenlik birimleri tarafından 27 şüpheliye yönelik 53 adrese baskın yapıldı. Gözaltı kararı çıkarılan 27 şüpheliden 20'si yakalandı. Aramalarda iki tabanca, 21 mermi, kılıç, kama ve balta ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında; cezaevindeki Nuri Ergin'in kardeşi Soner Ergin
, kız kardeşi Neslihan Ecim ve oğlu Anıl Ergin'in de olduğu belirtildi.