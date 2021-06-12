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Giriş Tarihi: 12.6.2021

Nurişler baskınından silahlı saldırılar çıktı

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
EMİR SOMER EMİR SOMER
Nurişler baskınından silahlı saldırılar çıktı

’daki iki silahlı saldırı, “Nurişler” çetesine uzandı. Suç örgütüne yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aranan 27 şüpheliden 20’si yakalandı

Kamuoyunda "Karagümrük" ve "Nurişler" çetesi olarak bilinen, liderliğini cezaevinde bulunan 'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik olarak dün sabah merkezli 4 ilde eş zamanlı baskın yapıldı. 27 şüpheliye yönelik operasyonda 53 adrese baskın yapılırken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın dosyasının ayrıntılarına SABAH ulaştı. Buna göre soruşturma, Eski Başkanı 'in geçen yıl 12 Eylül'de Beylikdüzü'nde bir mekân çıkışında silahlı saldırıya uğraması ve bacağından yaralanmasıyla başladı. Bir diğer önemli olay ise Ülkü Ocakları Eski 2. Başkanı ve bir kişinin 15 Eylül'de silahlı saldırıya uğraması oldu. Soruşturma "Nurişler" çetesine uzandı. Çete üyeleri için dinleme ve teknik takip kararı alındı.

TABANCA, KILIÇ, KAMA, BALTA...
Operasyon için düğmeye basan güvenlik birimleri tarafından 27 şüpheliye yönelik 53 adrese baskın yapıldı. Gözaltı kararı çıkarılan 27 şüpheliden 20'si yakalandı. Aramalarda iki tabanca, 21 mermi, kılıç, kama ve balta ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında; cezaevindeki Nuri Ergin'in kardeşi , kız kardeşi Neslihan Ecim ve oğlu Anıl Ergin'in de olduğu belirtildi.

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Nurişler baskınından silahlı saldırılar çıktı
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