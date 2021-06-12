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Giriş Tarihi: 12.6.2021 20:52

'de aracı ile otomobil çarpıştı: 1'i polis 2 yaralı

İHA
Sultangazi'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1'i polis 2 yaralı

İstanbul aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

'de Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, aracı ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.

1'İ POLİS 2 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan trafik kazasının ardından çok sayıda polis ve ambulans ekibi bölgeye sevk edildi. Kazada bir polis başından hafif şekilde yaralanırken, diğer araç sürücüsü ise ağır yaralı olarak ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir bölümü kapanan yolda uzun trafik kuyruğu oluştu.

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Sultangazi'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1'i polis 2 yaralı
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