Sultangazi'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1'i polis 2 yaralı

1'İ POLİS 2 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan trafik kazasının ardından çok sayıda polis ve ambulans ekibi bölgeye sevk edildi. Kazada bir polis başından hafif şekilde yaralanırken, diğer araç sürücüsü ise ağır yaralı olarak ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.