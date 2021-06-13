21 ülkede kurban bereketi

Kızılay
, Türkiye dâhil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedefliyor. Vekâleti alınacak kurban hisseleriyle milyonların sofralarını bereketlendirmeyi hedefleyen Kızılay, Kurban Bayramı
'nın dayanışma ve yardımlaşma ruhunu dünyanın farklı coğrafyalarında yaşatacak. "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, 2021 yılı için vekâlet bedelini ise yurt içi 1050 TL olarak belirledi. Yurtdışından vekâlet vermek isteyenler ise 125 dolar
veya 105 euro bedel karşılığında bir hisselik vekâletini Kızılay'a verebilecek. Kurban vekâletlerini Kızılay'a emanet ederek gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmanın huzurunu yaşamak isteyen hayırseverler vekâletlerini, bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından, internet bankacılığından, tüm PTT işlem merkezlerinin 2868 No'lu Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, www.kizilay.org.tr'den, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebilecekler.