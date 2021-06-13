93 yaşında ‘Aşk Olsun’ sergisini açtı

Hattat ve ressam Etem Çalışkan
'ın (93) hazırladığı "Aşk Olsun" sergisi, Fatih Belediyesi
Kadırga Sanat Galerileri'nde sanatseverlerle buluştu. 59 eserin yer aldığı sergi, 28 Ağustos'a kadar görülebilecek. Etem Çalışkan "Benim çalışmalarım da kurallar içinde kuralsızlıktır. Biraz özgürlüktür. Açıkçası sanatçı da özgürdür. Ölünceye kadar çalışacağım. Çalışmak cennetin kapısıdır, anahtarıdır. Eğer yazı olmasaydı bu resimler belki çıkmayabilirdi. Her resim bir yazıdır. Fırça hareketlerinde kaligrafik hareketler vardır. Ama düşünceler de vardır. Yani bu sergide gördüğünüz resimler belki yarım saatlik, belki yarım asırlık" dedi.