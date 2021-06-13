Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? 13 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış doğrultusu üzerinde yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarıyla ilgili olarak sürekli olarak güncellenerek en son depremler isle ilgili tüm detayların yer aldığı 13 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişmek isteyenler deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? soruları üzerinden araştırmalar yağarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika deprem gelişmelerinde detaylar şöyle;