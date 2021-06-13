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Giriş Tarihi: 13.6.2021 18:04 Son Güncelleme: 13.6.2021 18:05

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? 13 Haziran ve listesi verileri

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? 13 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

ve tarafından sürekli olarak güncellenen ve yurt ile dünyada meydana gelen olaylarına ilişkin bilgi sunulan verileri kamuoyu tarafından merak edilerek araştırılıyor. Bugünkü son dakika deprem olaylarıyla ilgili detayları merak edenler ise deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? şeklinde sorularla yoğun olarak araştırmalarına devam ediyor. Son dakika deprem verileri ve tüm detaylar…

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış doğrultusu üzerinde yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Yurt ve dünyada meydana gelen olaylarıyla ilgili olarak sürekli olarak güncellenerek en isle ilgili tüm detayların yer aldığı 13 Haziran ve son depremler listesi verilerine erişmek isteyenler deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? soruları üzerinden araştırmalar yağarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA?

AFAD ve ile son dakika deprem gelişmelerinde detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ



AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? 13 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri
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