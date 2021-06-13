Sancaktepe’de üç çocuğunun gözleri önünde karısını bıçakladı

Olay, 9 Haziran Çarşamba Günü, öğle saatlerinde Sancaktepe'de meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki Yüksel Demirci, aralarında çıkan tartışmada karısı 32 yaşındaki Mihri Demirci'yi üç çocuğunun gözleri önünde 5 bıçak darbesiyle yaraladı. Komşularının haber vermesiyle olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi.





KOCA TUTUKLANDI KADIN HASTANEDE

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mihri Demirci, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafında olay yerinde gözaltına alınan Yüksel Demirci, polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yüksel Demirci tutuklandı. Yaralı kadının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.