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Giriş Tarihi: 13.6.2021 22:32

’de üç çocuğunun gözleri önünde karısını bıçakladı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sancaktepe’de üç çocuğunun gözleri önünde karısını bıçakladı

’de , karısı ’yi, üç çocuğunun gözleri önünde bıçakla ağır yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan Yüksel Demirci tutuklandı. Mihri Demirci’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, 9 Haziran Çarşamba Günü, öğle saatlerinde 'de meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki , aralarında çıkan tartışmada karısı 32 yaşındaki 'yi üç çocuğunun gözleri önünde 5 bıçak darbesiyle yaraladı. Komşularının haber vermesiyle olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi.



KOCA TUTUKLANDI KADIN HASTANEDE
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mihri Demirci, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafında olay yerinde gözaltına alınan Yüksel Demirci, polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yüksel Demirci tutuklandı. Yaralı kadının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

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Sancaktepe’de üç çocuğunun gözleri önünde karısını bıçakladı
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