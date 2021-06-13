Son dakika haberi: Malatya'da şaşkına çeviren olay! Tabutu açınca gerçek ortaya çıktı





Tabutun içindeki cenazenin kendilerine ait olmadığını anladıklarını ve hemen görevlilerle iletişime geçtiklerini anlatan Gedik, "İlgililere durumu izah ettik. Oradaki morg görevlisi arkadaş, 'hayır, bu cenaze sizin' dedi. Bülent Özer'in yakınları bizden önce bizim cenazemizi alıp defnet etmek üzere ayrılmışlardı. Hemen ambulans şoförünü arayıp, durumu izah ettik. Bizi beklemelerini söyledik. Ve kendi cenazelerini de kontrol etmelerini söyledik. Bize bırakılan cenaze Covid hastasıymış. Aile bu yüzden kendi sağlığını tehdit etmemek için kontrol etmeden teslim almış. Biz de kendi cenazemiz diye rahat bir şekilde morga girdik. Bu affedilmeyecek bir hata. Sonuç itibariyle mezarlığa gelip cenazeleri değiştirdik" diye konuştu.