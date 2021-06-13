Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta şanslı numaralarla belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (13 Haziran 2021 Pazar) MP TV - Youtube canlı yayında, şans oyunu severler için duyuruldu. Milli Piyango Online aracılığıyla bugün yapılacak olan canlı çekiliş için kupon dolduranlar kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek MPİ 13 Haziran Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (13 HAZİRAN)

Milli Piyango Online ile 13 Haziran Süper Loto sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;