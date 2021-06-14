Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 35 bin liralık ziynet eşyası çaldı! Aracın GPS’i ele verdi
Giriş Tarihi: 14.6.2021 13:12

35 bin liralık ziynet eşyası çaldı! Aracın GPS’i ele verdi

EMİR SOMER EMİR SOMER
35 bin liralık ziynet eşyası çaldı! Aracın GPS’i ele verdi

Kartal’da girdiği bir adresten 35 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan soyguncu kiraladığı ve olay yerine gittiği araçtaki GPS’ten yakalandı.

Emniyeti'ni harekete geçiren "Evden Hırsızlık" olayı Kartal İlçesi'ne bağlı Kordon Boyu Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir adrese giren soyguncu 35 bin lira değerinde ziynet eşyası olarak kaçtı. Şüphelinin olayda kullandığı aracın plakası tespit edildi. Kiralık olduğu anlaşılan aracı kullanan A.G. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilin geçmişe dönük GPS kayıtları incelendi ve hırsızlık olayında söz konusu aracın kullanıldığı anlaşıldı. "Hırsızlık" suçundan ötürü çok sayıda kaydının bulunduğu tespit edilen şüpheli adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
35 bin liralık ziynet eşyası çaldı! Aracın GPS’i ele verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA