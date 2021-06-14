35 bin liralık ziynet eşyası çaldı! Aracın GPS’i ele verdi

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren "Evden Hırsızlık" olayı Kartal İlçesi'ne bağlı Kordon Boyu Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir adrese giren soyguncu 35 bin lira değerinde ziynet eşyası olarak kaçtı. Şüphelinin olayda kullandığı aracın plakası tespit edildi. Kiralık olduğu anlaşılan aracı kullanan A.G. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilin geçmişe dönük GPS kayıtları incelendi ve hırsızlık olayında söz konusu aracın kullanıldığı anlaşıldı. "Hırsızlık" suçundan ötürü çok sayıda kaydının bulunduğu tespit edilen şüpheli adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.