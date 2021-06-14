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Giriş Tarihi: 14.6.2021 08:31 Son Güncelleme: 14.6.2021 08:31

Bu yıl , hangi gün başlıyor? 2021 Kurban Bayramı hangi tarihler arasında ve kaç gün tatil?

Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2021 Kurban Bayramı hangi tarihler arasında ve kaç gün tatil?

Kurban Bayramı tarihi, Haziran ayını yarıladığımız şu günlerde sıkça araştırılıyor. Ramazan Bayramı’nı tam kapanma sebebiyle evlerde geçiren vatandaşlar, heyecanla Kurban Bayramı’nı bekliyor. Kurban kesme hazırlığı yapanlar, kurban pazarlarını ve kesim yerlerini araştırmak için bu yıl , hangi gün başlıyor gibi konuları inceliyor. Çalışanlar ve bayramda tatil planı olanlar ise 2021 Kurban Bayramı hangi tarihler arasında ve kaç gün tatil gibi soruların cevabını inceliyor. İşte Kurban Bayramı hakkında merak edilenlerin yanıtı.

Kurban Bayramı için az bir zaman kala vatandaşlar kurbanlık pazarlıklarına başlıyor. Kesim yerleri tek tek gezilerek İslami yöntemlere uygun, koronavirüs önlemlerine dikkat eden ve hijyenik kesim yapan yerler araştırılıyor. Hal böyle olunca, bayramdan uzun zaman önce bu yıl , hangi gün başlıyor gibi sorular merak ediliyor. 2021 Kurban Bayramı hangi tarihler arasında ve kaç gün tatil sorusunun yanıtı haberimizde.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl temmuz ayının 20'si ile 23'ü arası gerçekleşecek. Kurban Bayramı tarihi ve Arefe günü tarihi şu şekilde:

Arefe: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramının 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramının 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramının 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramının 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı Arefesi Pazartesi gününe denk geliyor ve bayram Cuma günü son buluyor. Bayram tatilinin tüm haftayı kapsaması sebebiyle, Arefe günü tam gün izin kullananlar 9 gün bayram tatili yapabilecek. Bunun yanı sıra, bayramdan önceki hafta 15 Temmuz nedeniyle Perşembe günü bir gün resmi tatil olacak. Bu sebeple pek çok vatandaş 16 Temmuz Cuma gününün de Kurban Bayramı tatiline bağlanma ihtimali olup olmadığını araştırıyor.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

2021 ve vekalet fiyatları da belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarına göre, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 1125 TL olarak belirlendi. Yurt dışında ise 925 liraya vekalet yoluyla kurban kesilecek.

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Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2021 Kurban Bayramı hangi tarihler arasında ve kaç gün tatil?
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