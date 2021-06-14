Çocuklarının gözü önünde bıçakladı

Sancaktepe
'deki evlerinde aralarında çıkan tartışmada Yüksel Demirci
, karısı Mihri Demirci
'yi, üç çocuğunun gözleri önünde bıçakla ağır yaraladı. Olay, 9 Haziran Çarşamba günü, öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki Yüksel Demirci, aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada karısı 32 yaşındaki Mihri Demirci'yi üç çocuğunun gözleri önünde 5 bıçak darbesiyle yaraladı. Gürültüleri duyan çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı Mihri Demirci'yi ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri tarafında olay yerinde gözaltına alınan Yüksel Demirci, polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yüksel Demirci tutuklandı. Yoğun bakımdaki Mihri Demirci'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.