Antalya
'da yaya geçidinde 6 yaşındaki Duru'ya çarparak ölümüne neden olan kadın sürücü Berna Yıldırım Başak
'a ev hapsi verildi. Aile isyan etti. 11 Haziran'da, halasıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Duru Akça
'ya (6) çarparak ölümüne neden olan sürücü Başak, polisteki ifadesinde suçsuz olduğunu söyledi. Başak, "Önümdeki araçlar görüşümü kapattığı için yaya geçidindeki yayaları görmedim. Suçsuzum" dedi. Sürücü kadın önce tutuklandı, daha sonra adli kontrol şartı ile ev hapsine alındı. Bu duruma tepki gösteren baba Ali ve anne Teslime Akça
, "Akıl alır gibi değil. 6 yaşında bir çocuk ölüyor. Sürücüye 1 saat bile gözaltında kalmadan adli kontrol şartı veriliyor. Duru asıl şimdi öldü. Biz adalet önünde hakkımızı aramaya devam edeceğiz" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.