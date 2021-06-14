Esenyurt’ta çocuklar oyun oynarken iki aracı yaktı

"ELLERİNDE KİBRİT BULUNAN 3 ÇOCUK ARABANIN YANINA GİTTİ"

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Olay nedeniyle mahallede kısa süreli panik yaşanırken, mahalle sakini Hasan Türkan ise "Yanımızdan ellerinde kibrit bulunan üç çocuk geçti ve arabanın yanına gitti. Çocuklar bir süre arabanın yanında oynadıktan sonra arabalar yanmaya başladı. Arabanın yandığını gören çocuklar ise korkup kaçtılar" dedi.