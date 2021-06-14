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Giriş Tarihi: 14.6.2021 17:40 Son Güncelleme: 14.6.2021 18:03

’ta çocuklar oyun oynarken iki aracı yaktı

İHA
Esenyurt’ta çocuklar oyun oynarken iki aracı yaktı

’ta üç çocuğun oyun oynamak maksadıyla yaktığı ateş sonucu biri terk edilmiş halde bulunan iki araç yandı.

Olay, İstiklal Mahallesi'nde bulunan Gümüş Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Üç çocuğun oyun oynamak maksadıyla terk edilmiş bir aracın yanında yaktıkları ateş büyüyerek kontrolden çıktı. Çocuklar ateşin kontrolden çıkmasıyla korkarak olay yerinden uzaklaşırken, park halinde bulunan başka bir araca da sıçradı.

"ELLERİNDE KİBRİT BULUNAN 3 ÇOCUK ARABANIN YANINA GİTTİ"

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Olay nedeniyle mahallede kısa süreli panik yaşanırken, mahalle sakini Hasan Türkan ise "Yanımızdan ellerinde kibrit bulunan üç geçti ve arabanın yanına gitti. Çocuklar bir süre arabanın yanında oynadıktan sonra arabalar yanmaya başladı. Arabanın yandığını gören çocuklar ise korkup kaçtılar" dedi.

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Esenyurt’ta çocuklar oyun oynarken iki aracı yaktı
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