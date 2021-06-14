Fuhuş ve suç bataklığına saplanmıştı! Trabzon'da bir dönem tarih oldu...



"60'A YAKIN BİNA KAMULAŞTIRILDI; HAK SAHİPLERİNİN PARALARI ÖDENDİ VE BOŞALTILDI"

Çömlekçi Projesi'nin 2 etaptan oluştuğunu da ifade eden Başkan Zorluoğlu, "Şehrin doğusundaki 2.3 hektarlık alanda, birinci etabın geçtiğimiz yıl projesi bitti ihalesi yapıldı ve yüklenicisi işe başladı. Temel seviyesine de gelindi. Şimdi de 2. etaba başladık. 1'inci etaba göre daha geniş bir alan ve burada özellikle Trabzon'da önem arz eden oteller bölgesinin yıkımına hafta sonu itibarıyla başlamış olduk. Burada yaklaşık 51 parsel var. 60'a yakın bina kamulaştırıldı. Hak sahiplerinin paraları ödendi ve boşaltıldı. Güneye doğru da devam edecek ve bu alanı bütünüyle yıkıp, buranın da bir taraftan hazırlanan projesini tamamlayarak yeni halini inşa etmeye başlayacağız" diye konuştu.