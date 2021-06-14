Ölüme böyle gittiler

Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde önceki akşam meydana gelen kazada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmenler Büşra Yıldız (27) ve Suzan Basın
(28) hafif ticari aracın çarpmasıyla yaşamlarını yitirdi. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde iki öğretmen kafenin önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken, bir otomobilin durduğu, ancak M. Danışman'ın kullandığı 47 ND 708 plakalı otomobilin durmayıp hızla girdiği yaya geçidinde iki öğretmene çarptığı görülüyor.
ARACI BIRAKIP KAÇMAYA ÇALIŞTI
Kazanın ardından aracı bırakıp kaçmak isteyen M. Danışman gözaltına alındı. Görgü tanıklarına göre M. Danışman'ın yaya geçidinde varmadan önce de önündeki araçları makas yaparak trafik kural ihlali yaptığını ileri sürerken 50 km hız olan caddede 90 km hızla gittiğini söylediler.
BAKAN SELÇUK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Büşra Yıldız ve Suzan Basın öğretmenler için sosyal medya hesabında başsağlığı mesajı yayınladı. Sürecin takipçisi olacağını aktaran Bakan Selçuk, mesajında, "Duygularımı anlatamam. Ailelerine sabır diliyorum. Sürecin yakın takipçisi olacağım. Mekânları cennet, başımız sağ olsun" dedi.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Kazada yaşamını yitiren öğretmenlerden Suzan Basın'ın cenazesi Mardin Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Nusaybin'e gönderildi. Hacılar Mezarlığı'na getirilen Suzan Basın, ailesi, meslektaşları ve çok sayıda kişinin katımıyla gözyaşlarıyla toprağa verildi. Büşra Yıldız'ın cenazesinin ise memleketi Kastamonu
'nun Bozkurt
ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.