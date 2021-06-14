Sığınma evinden spiritüel danışmanlığa

Kocaeli İzmit İlçesi
Ömerağa mahallesinde Spiritüel Danışmanlık hizmeti veren Şeyma
Özcan'ın hikâyesi birçok insana örnek oluyor. İki çocuğuyla birlikte kadın sığınma evinde geçirdiği zor günlerin ardından 2019'dan bu yana aldığı eğitimlerle 15 sertifika sahibi olan Özcan, şimdilerde insanlara faydalı olmaya çalışıyor. Asıl mesleği muhasebecilik olan Şeyma Özcan, spritüel danışmanlık çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: "Hayatımın her döneminde sezgilerim çok güçlü oldu. İnsanlara faydalı olma noktasında çok istekliydim. Kendi yeteneklerimi fark etme çabası içerisindeyken enerji uygulamalarına yöneldim. Tetheva konusunda eğitimlerimi aldım. Aldığım eğitim sonrası uygulamaları kendi ailem ve çevrem üzerinde başladım. Tetheva ruhsal bozukluklara iyi gelmektedir."