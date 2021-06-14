Yerli Robin Hood’lara ders niteliğınde ceza

İSTANBUL
Maltepe'de, Kadir D
. (18) ve Mehmet A
. (21) bir mağazadan 7 mont çaldı. Yakalanıp mahkemeye sevk edilen gençlerden Mehmet A., "Durumum iyi. Amacım evsizlere dağıtmaktı" dedi. Arkadaşı da benzer ifade verdi. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin adli sicil kayıtlarının olmaması ve mağazanın zararının giderilmesini dikkate aldı. İki gence yurt dışı yasağı getiren hakimlik, haftanın bir günü de karakola imza şartı koydu. Dahası, iki arkadaşın kamu yararına faaliyet gösteren yardım kuruluşlarına haftada en az bir gün katılmaları yönünde adli kontrol şartı getirdi. Aynı zamanda gençlere hakimliğin belirlediği kitapların haftada bir tanesini okuyup özetini sunmaları da kararlaştırıldı.