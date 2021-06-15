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Giriş Tarihi: 16.6.2021 00:41

'da yasağa rağmen uğurlama törenleri devam ediyor

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya'da yasağa rağmen asker uğurlama törenleri devam ediyor

'nın İlçesinde gençler kornovirüsü unutarak uğurlama eğlencesinde meydanda eğlenirken meşale yakarak havaya kuru sıkı tabancayla ateş etmesinin ardından jandarma ekipleri toplanan gençler hakkında cezai işlem uyguladı.

İçişleriBakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında uğurlama törenlerini yasaklayan genelgesi aylar öncesinde yayımladı. Genelgeye rağmen, 'da kalabalık bir grup, asker uğurlamak için toplandı. Çok sayıda araçtan oluşan konvoy, korna çalarak Çevre yolundan Ulaş Dinlenme Parkı'nda bir araya gelen gençler müzik eşliğinde eğlence düzenledi. Torpil atıp meşaleler yakan gençlerden bir kişi havaya kuru sıkı tabancayla ateş etti.


Çevreden geçen vatandaşların rahatsız olunca 155 imdata haber verilmesi ardından gençlerin eğlence yerine gelen Jandarma ekipleri gençler hakkında cezai işlem yapıldı.

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Alanya'da yasağa rağmen asker uğurlama törenleri devam ediyor
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