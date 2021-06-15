Alanya'da yasağa rağmen asker uğurlama törenleri devam ediyor

İçişleriBakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında asker uğurlama törenlerini yasaklayan genelgesi aylar öncesinde yayımladı. Genelgeye rağmen, Alanya'da kalabalık bir grup, asker uğurlamak için toplandı. Çok sayıda araçtan oluşan konvoy, korna çalarak Çevre yolundan Ulaş Dinlenme Parkı'nda bir araya gelen gençler müzik eşliğinde eğlence düzenledi. Torpil atıp meşaleler yakan gençlerden bir kişi havaya kuru sıkı tabancayla ateş etti.