Anzelika’nın son anları kamerada

Sancaktepe'de lüks bir sitede Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın, köpek eğitmeni sevgilisi Burak Ercan ile yaşadığı rezidansın balkonundan düşüp ölmesiyle ilgili görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonuyla çekilen 2 dakika 9 saniyelik görüntülerde, görüntüleri çektiği iddia edilen Burak Ercan'ın "Bak ben bir şey yapmıyorum. Come , come, come (gel)" dediği duyulurken, Ukraynalı model Srabiants'ın balkon tırabzanlarında asılı olduğu görülüyor. Sonrasında görüntü açısı siyaha dönüşürken, kadının ağlamaklı bir şekilde konuştuğu duyuluyor.Ukraynalı modelin "Please, please, I can not please (Lütfen, lütfen, yapamıyorum lütfen)" şeklinde ağlayarak yardım istediği duyuluyor. Görüntülerin sonunda ise düşme sesi duyulurken, devamında modelin sesi kesiliyor. Şüpheli Burak Ercan, 10 Haziran'da meydana gelen olayın ardından hâkimlikteki sorgusunda, "Balkondan kendisini aşağıya attı. Balkonda ben kendisini tutuyordum ancak ellerimden kayıp düştü" ifadelerini kullanmıştı. Ercan 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti